Wacken 2020 war nach 21 Stunden ausverkauft

Das weltgrößte Metal-Festival im ländlichen Schleswig-Holstein erfreut sich weiterhin größter Beliebtheit.

Metal-Fans aus der ganzen Welt ist der Ackerboden am Rande der nordeutschen Kleinstadt rund 80 Kilometer nördöstlich von Hamburg seit Jahren heilig. Zu Tausenden strömen sie stets rund um das erste Augustwochenende nach Wacken, um dort für einige Tage den Alltag ausblenden zu können.Auch nächstes Jahr wird das 1.800-Seelen-Dorf temporär um 75.000 Einwohner anwachsen. Innerhalb von nur 21 Stunden war das Festival für 2020 restlos ausverkauft. Laut Veranstalter wurden die Tickets in insgesamt 83 Länder verkauft. Und das, obwohl bislang erst zwölf Band feststehen.Unter anderem werden im kommenden Jahr Judas Priest, At The Gates, Sodom, Sick Of It All, Amon Amarth, Venom und Mercyful Faith aufspielen. Seit 2007 ist das W:O:A ständig ausverkauft. Damals dauerte es allerdings 339 Tage, ehe alle Karten weg waren. 2015 markiert mit 12 Stunden den bisher schnellsten Ausverkauf.