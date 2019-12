Wacker-Fans drohen ÖFB: "Wir nehmen euch alles"

Einige Fans von Wacker Innsbruck sind nicht gut auf den ÖFB zu sprechen. Grund: Die Ansetzung des Viertelfinal-Duells im Cup mit St. Pölten. Jetzt gibt es Protest-Transparente am Happel-Stadion.

"Scheiß ÖFB", war am Montag in der Früh am Sitz des Fußball-Verbandes zu lesen. Weitere Transparente: "Nehmt ihr uns das Spiel, nehmen wir euch alles" und "Dank TV-Diktat ist der Cup im Arsch!!! Scheiss ORF!"Was hat es damit auf sich? Die Spruchbänder wurden von Fans von Wacker Innsbruck angebracht. Damit wollen sie ihren Protest dagegen ausdrücken, dass das Cup-Viertelfinale gegen spusu St. Pölten am 7. Februar bereits um 18 Uhr bei den Niederösterreichern steigt.Die Ansetzung an einem Werktag und die weite Anreise würden es vielen Wacker-Anhängern unmöglich machen, das erste Viertelfinal-Spiel seit sieben Jahren miterleben zu können. Schon Tage vor der Spruchband-Aktion erklärten die Fans der Tiroler: "Der ÖFB sucht vergeblich den Grund für den ständigen Zuschauerrückgang und setzt andererseits unser Spiel in St. Pölten (350 Kilometer) an einem Freitag um 18 Uhr an." Die Entscheidung löse "Wut und Fassungslosigkeit" aus.