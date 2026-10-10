i Alte Kupfer-Wärmflasche pixabay.com Sicherheitscheck Wärmflasche: Diese Zahl unbedingt prüfen Wärmflaschen haben ein Ablaufdatum - und viele wissen es nicht. Mit einem kleinen Symbol kannst du herausfinden, ob deine noch sicher ist. Von Technik Heute 10.10.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die kalte Jahreszeit beginnt und damit auch wieder die Zeit der Wärmflaschen. Ob bei Krämpfen, Schmerzen oder einfach zum Aufwärmen - sie sind beliebte Begleiter. Doch kaum jemand weiß: Auch Wärmflaschen können ablaufen.

Das Material - meist Gummi oder thermoplastische Kunststoffe - wird mit der Zeit spröde und rissanfällig. Hitze, Druck und das Wasser beschleunigen diesen Prozess zusätzlich. Selbst bei sorgfältiger Nutzung sollte man eine Wärmflasche spätestens nach fünf Jahren austauschen.

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Wie es bei CHIP heißt, zeigt ein kleines Symbol auf der Flasche das Herstellungsdatum an. In der Mitte befindet sich das Jahr, rundherum sind zwölf Punkte wie auf einer Uhr angeordnet - für die Monate. Ein Pfeil zeigt auf den Produktionsmonat.

Gefahren nicht unterschätzen

Schon ein kleiner Riss oder eine poröse Stelle kann dazu führen, dass die Flasche unter dem Druck des heißen Wassers platzt. Die Folge können schwere Verbrühungen sein. Vor dem ersten Einsatz im Herbst solltest du deine Wärmflasche daher gründlich kontrollieren.

Achte auf poröse Stellen, Risse oder Brösel aus dem Inneren. In diesen Fällen solltest du die Flasche sofort entsorgen.

So nutzt du die Wärmflasche richtig

Verwende nie kochendes Wasser - ideal sind 50 bis 60 Grad. Fülle die Flasche nur zu zwei Dritteln und drücke vor dem Verschließen die Luft heraus. Nach dem Gebrauch das Wasser ausleeren und die Flasche offen lagern, damit sie trocknen kann.

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Bei zu häufigem oder zu langem Hautkontakt droht übrigens das sogenannte Toasted-Skin-Syndrom - rotbraune, netzartige Hautflecken, die im schlimmsten Fall dauerhaft bleiben können.