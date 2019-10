Waffen auf WhatsApp: Kind (13) löst Polizeieinsatz aus

Eine Gruppe von Schülern des Sacre Coeur in Pressbaum schickte sich Fotos von Waffen und Sturmhauben, eine Mutter schlug Alarm.

Weil eine Mutter auf dem Handy ihres 13-jährigen Sohnes eine höchst suspekte WhatsApp-Gruppe entdeckte, ging sie in Altlengbach (Bez. St. Pölten-Land) zur Polizei und erstattete Anzeige. In der Gruppe hatten sich seit Dienstagnachmittag mehrere Schüler des Sacre Coeur Pressbaum Bilder von Messern, Spielzeugpistolen und Sturmhauben geschickt, die in Verbindung zu ihrer Schule standen.Über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurden dann am Mittwoch alle vier beteiligten Schüler (zwei noch strafunmündig, zwei bereits 14 Jahre alt) im Beisein ihrer Eltern von den Polizisten befragt. Sie gaben an, dass sie die Gruppe nur aus Spaß erstellt hatten, um so für Unterhaltung zu sorgen.Allerdings wurden bei einem Schüler tatsächlich ein Messer und eine Sturmhaube in der Schultasche gefunden. Der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde der Sachverhalt angezeigt, ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.