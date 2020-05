Waffennarr (28) geht mit Axt auf Nachbar los

Polizeieinsatz am Montag in Wien-Favoriten! Ein Streit zwischen zwei Nachbarn war völlig außer Kontrolle geraten. Dabei attackierte ein Österreicher seinen Kontrahenten und die Polizei.

Die Beamten wurden wegen eines vermeintlichen Streits in ein Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in der Troststraße im 10. Bezirk gerufen. Dort trafen sie auf einen aufgebrachten Mann, der augenscheinlich durch Suchtmittel beeinträchtigt war und einen sichtlich verängstigten Mann anschrie.Rasch wurden die beiden Männer getrennt. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der aufgebrachte Mann, ein 28-jähriger Österreicher, seinen Kontrahenten zuvor mit einer Axt bedroht haben soll. Dem Streit ging offensichtlich ein Missverständnis voraus.Laut Aussagen des Opfers habe der 28-Jährige wild auf die Eingangstür der Nachbarswohnung eingeschlagen. Da er den Mann zuvor noch nie gesehen habe, stellte er ihn zur Rede, woraufhin es zur Bedrohung gekommen sei.Der 28-Jährige gab an, er habe sich aus seiner eigenen Wohnung ausgesperrt und habe deshalb die Wohnungstür aufgetreten. Da sich das Türschloss aber verbogen hatte, wollte er es mit einer Axt wieder zurechtbiegen, als er von dem Nachbarn angesprochen wurde.Aufgrund des dringenden Verdachts der Drohung mit der Axt wurde der 28-jährige Mann vorläufig festgenommen. Im Zuge der Festnahme attackierte er mittels Tritten und Kopfstößen die einschreitenden Beamten, diese konnten den Angriffen jedoch ausweichen, Körperkraft musste angewendet werden.Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die mutmaßliche Tatwaffe, sowie weitere vier Äxte, vier Schwerter, elf Messer, drei Softair-Waffen und drei Marihuana-Pflanzen samt Wärmelampen wurden in der Wohnung des Beschuldigten sichergestellt.