Wahlen in Vorarlberg und Steiermark verschoben

Auch das demokratische Geschehen bleibt vom Coronavirus nicht unberührt. Die für Sonntag angesetzten Vorarlberger Gemeinderatswahlen und die Gemeinderatswahlen in der Steiermark wurden abgesagt.

Die für Sonntag geplanten Vorarlberger Gemeinderatswahlen wurden aufgrund des Coronavirus und der Notfallmaßnahmen der Regierung verschoben.Die Absage in Vorarlberg bleibt nicht die einzige. Auch in der Steiermark wurden am Donnerstag erste Stimmen laut, die eine Verschiebung der dortigen Gemeinderatswahlen forderten. Regulär hätte sie am 22. März stattfinden sollen - also bei noch geltendem Veranstaltungsverbot.Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP), sein Vize Anton Lang und die Präsidenten von Städte- und Gemeindebund berieten sich am Nachmittag und teilten danach mit: Die Wahl wird verschoben."Ich darf Ihnen mitteilen, dass wir nach Rücksprache mit den Bundesstellen die Gemeinderatswahlen verschieben, so leid es uns auch tut", sagte Schützenhöfer.Ziel sei, die Wahl in dem gesetzlich erlaubten Verschiebungszeitraum von vier Monaten nachzuholen, erklärte der Landeshauptmann. Dazu werde es auch eine Sondersitzung des Gemeinderates geben.