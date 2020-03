Waidhofen an der Ybbs: Stadtchef in Quarantäne

Der Bürgermeister von Waidhofen an der Ybbs, Werner Krammer (VP), befindet sich seit Samstag in häuslicher Quarantäne.

Werner Krammer befindet sich seit Samstag in häuslicher Quarantäne. Der VP-Bürgermeister von Waidhofen an der Ybbs hatte laut einer Facebook-Mitteilung vom Montag am 13. März Kontakt mit dem ÖVP-Abgeordneten Johann Singer, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde.Auf Facebook teilte Krammer mit: "Liebe fb-Freunde, bevor die Gerüchteküche übergeht: Ja, ich befinde mich seit Samstag bis 28. März in verordneter häuslicher Quarantäne, weil ich am 13. März Kontakt mit dem NR-Abgeordneten Johann Singer hatte (der ja bekanntlich Corona-positiv ist). Habe aber keinerlei Symptome, und home-office funktioniert mittlerweile gar nicht so schlecht - die Digitalisierung macht da einiges möglich :-) noch dazu unterstützt mich meine Mitarbeiterin nach Kräften!Also, gsund bleiben! #waidhofenstehtzusammen"