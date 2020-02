Sonnentor lässt die (Plastik) Hüllen fallen

Der Familienbetrieb aus dem Waldviertel wächst immer weiter. Die beliebten Kräutertees des Bio-Pioniers gibt es jetzt in plastikfreier Verpackung.

Seit 1988 gibt es die Firma Sonnentor mit Sitz in Sprögnitz (Bezirk Zwettl). Der ehemalige Einfamilienbetrieb von Johann Gutmann, hat sich in den letzten Jahren zu einem innovativen und erfolgreichen Unternehmen gemausert. Inzwischen hat die Firma 330 Mitarbeiter in Österreich 150 in Tschechien und einige freie Dienstnehmern.Auch 1.000 Bauern haben durch den Bio-Liebling einen Abnehmer für ihre biologisch angebauten Kostbarkeiten gefunden. Darunter sind vor allem Bauern aus dem Waldviertel und aus anderen Regionen Österreichs. Aber auch im Ausland führt die Firma von Johannes Gutmann gute, ja sogarGeschäftsbeziehungen. Etwa nach Albanien, China, Griechenland, Kosovo, Neuseeland, Nicaragua, Rumänien, Tansania und Tschechien, um auch Tee, Kaffee und anderes anbieten zu können, das in heimischen Regionen nicht angebaut werden kann.Die BIO-Firma hat sich durch ein gutes Händchen nicht nur für die Tee- und Gewürzmischungen ganz nach oben gespielt. Es wird bei dem Bio-Konzern aus dem Waldviertel aber nicht nur auf die Qualität der Produkte geschaut, sondern auch auf deren Verpackungen.Ab sofort lässt Sonnentor die "Hüllen fallen"- Bei den Kräutertees ist es durch einen neuen Aromaschutz aus Polypropylen möglich, die Plastikfolie wegzulassen. Dadurch werden große Mengen an Verpackungsmaterial eingespart. Und das ist fabelhaft.