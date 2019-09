Waldviertel: Busse bringen Kinder zu spät zur Schule

Bild: Theo Kust/www.imagefoto.at (Symbolbild)

Im August wurden die Fahrpläne im Waldviertel umgestellt. Nicht optimal, wie sich seit Schulstart zeigt ...

Im August wurden die Busfahrpläne im Waldviertel umgestellt. Nicht optimal, wie sich seit Schulbeginn in manchen Ortschaften zeigt, denn: Wegen späterer Abfahrtszeiten verpassen zahlreiche Kinder ihre Anschlussverbindungen.



Besonders betroffen sind Schüler aus den Ortschaften Gastern, Kautzen und Thaya, die in Karlstein zur Schule gehen und deshalb in Waidhofen/Thaya umsteigen müssen.



VOR: "Arbeiten Einzelfälle ab"



Der Bus von Kautzen nach Waidhofen fährt jetzt beispielsweise eine Viertel Stunde später, die Anschlussverbindung von Waidhofen nach Karlstein aber blieb gleich.



„Das Einzugsgebiet im Waldviertel ist gewaltig, wir werden alle Einzelfälle abarbeiten und abstimmen. Bei der genannten Verbindung, wird das Problem ab Montag geklärt sein", kündigt VOR-Sprecher Georg Huemer an.



Ein gleiches Problem haben Kinder aus Goschenreith, die nach Waidhofen müssen, auch hier konnte man jetzt laut VOR eine Lösung finden und besser abstimmen.



„Das glaube ich erst, wenn ich es sehe", kontert FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl (nit)