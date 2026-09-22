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Die Nasdaq verzeichnete Höchststände, angetrieben von der Kauflaune der US-Anleger. (Symbolbild)
Die Nasdaq verzeichnete Höchststände, angetrieben von der Kauflaune der US-Anleger. (Symbolbild)
imago stock&people
Hoffnung auf Iran-Deal

Wall Street jubelt über fallenden Ölpreis

Gerüchte über neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran lassen die Börsen aufatmen. Tech-Aktien bescheren der Nasdaq neue Höchststände.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
22.09.2026, 12:10
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Die Wall Street hat am Montag kräftig zugelegt.

Auslöser war die Hoffnung auf einen möglichen Durchbruch im Konflikt zwischen Washington und Teheran. US-Präsident Donald Trump hatte sich offen für ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian gezeigt.

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Hoffnung nach Feuerpause im Iran – nun fallen Ölpreise

Die Aussicht auf eine diplomatische Lösung ließ den Ölpreis fallen und die Renditen der US-Staatsanleihen sinken. Beides wirkte wie ein Befreiungsschlag für die Märkte.

Wie n-tv berichtet, erklärte Art Hogan, Chefmarktstratege bei B. Riley Wealth: "Wir sind darauf programmiert, den Ölpreis und die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen zu verfolgen."

Iran geht der Sprit aus – nur noch zwei Monate

Beide Faktoren hätten sich zumindest kurzfristig von Gegenwind zu Rückenwind für den Markt verwandelt.

Tech-Aktien im Höhenflug

Vor allem Technologie-Aktien profitierten von der positiven Stimmung. Die Nasdaq verzeichnete Höchststände, angetrieben von der Kauflaune der US-Anleger.

Die iranische Wirtschaft ist seit Kriegsbeginn stark geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt des Landes ging laut offiziellen Angaben im Vergleich zum Vorjahr um über 10 Prozent zurück - ein weiterer Anreiz für Teheran, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

red,22.09.2026, 12:10
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