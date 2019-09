Wallis Bird ist zurück, mit Frauenpower, Folk & Soul

"WOMAN" heißt Wallis' neue Platte. Das "M" ist um 13 Prozent kleiner als die anderen Buchstaben – eine Anspielung auf die Gehaltsschere in Irland.

Linkshändergitarren gibt es nicht gerade wie Sand am Meer. Wer bei der Suche nach dem geeigneten Instrument verzweifelt, kann freilich auch einfach eine Rechtshändergitarre auf den Kopf stellen und die Saiten umspannen. Das Schlagbrett ist dann zwar auf der falschen Seite, aber wen kümmert's? Hat immerhin auch Kurt Cobain bei den Aufnahmen von Nirvanas legendärem MTV Unplugged so gemacht.Wallis Bird dreht ihre Gitarre teilweise ebenfalls um, verzichtet aber darauf, die Saiten neu anzuordnen – spielt also praktisch verkehrt. Dieser außergewöhnliche Stil geht auf einen Unfall in der Kindheit der Musikerin zurück. Ein Rasenmäher trennte alle Finger von Wallis' linker Hand, nur vier davon konnten wieder angenäht werden.Besonders ist aber nicht nur das Gitarrenspiel der in Berlin lebenden Irin. Nicht umsonst adelte Amanda Palmer ein Konzert von Wallis mit dem vielsagenden Lob "She was f*cking destroying it!"Was die kreative Kontrolle über ihre Songs betrifft, hält Wallis Bird alle Zügel fest in ihrer Hand. Seit Album Nummer drei ("Wallis Bird", 2012) hält sich die Irin von großen Labels fern. Auch das neue Album "WOMAN" entstand in Eigenregie.Nicht nur der Titel (mit dem oben erwähnten, um 13 Prozent kleineren "M") dreht sich um Gleichberechtigung. Wallis beschreibt die Platte als "Album, das den matriarchalen Vibe in der Gesellschaft feiert, das einladen soll, Geschlechtergrenzen aufzulösen und zu verwischen.""WOMAN" erscheint am 27. September 2019. Die Single "Life Is Long" gibt es schon jetzt zu hören:Ihre kommende Tour führt Wallis Bird für drei Konzerte nach Österreich:26. Oktober 2019: Theater Akzent, Wien27. Oktober 2019: Orpheum, Graz28. Oktober 2019: Posthof, Linz