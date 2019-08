Vor 39 ' Pfefferspray-Attacke nach riskantem Überholmanöver

Ein unbekannter Pkw-Lenker hat am Dienstag in Wals (Flachgau) einem Autofahrer zwei Dosen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Anschließend ergriff er die Flucht.

Nach Informationen der Polizei passierte die Pfefferspray-Attacke gegen 12.45 Uhr in Wals im Salzburger Flachgau.



Ein 54-jähriger Deutsche war mit seinem Pkw gerade auf der L114 Großgmainer Landesstraße in Richtung Wals unterwegs, als er von einem unbekannten Autofahrer riskant überholt wurde.



Nach dem Manöver hielt der Pkw-Lenker sein Fahrzeug in einem Kreisverkehr an, stieg aus und ging zu dem Auto des überholten Deutschen.



Fahndung nach Autofahrer läuft



Der Unbekannte sprühte ihm daraufhin aus geringer Entfernung zwei Dosen Pfefferspray in das Gesicht. Danach setzte er sich wieder ins Auto und raste davon.



Der 54-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht werden. Die Fahndung nach dem flüchtigen Autofahrer läuft.







(wil)