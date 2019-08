Wanda haben Lust auf den Böhmischen Prater

Was für ein Wanda-Tag im Böhmischen Prater (Favoriten). Zunächst entdeckte Thomas Hammer, technischer Leiter des Böhmischen Praters, die Frontmänner im "Park Hrabalek".

Neues Album

"Ciao, Amore!", dachte er und ließ sich kurz entschlossen mit Marco Wanda und Manuel Poppe ablichten. Und umgehend war auch das Rätsel gelöst: Der ORF drehte ein Interview für den Kulturmontag.Wanda bevorzugen nämlich den Böhmischen Prater gegenüber dem Gewurstelten und planen sogar ein Charity-Konzert im kommenden Jahr.Fix is nix, aber fest steht jedenfalls so viel: Ab 6. September wird"Ciao!", das neue Album der Wiener Erfolgsband, im gut sortieren Fachhandel erhältlich sein. Das Wanda-Interview gibt's schon vorher, nämlich am 2. September auf ORF 2.