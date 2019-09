Wanderer (65) verirrte sich in gefährliche Kletterroute

Auf der Rax verlor ein 65-Jähriger die Orientierung, verirrte sich von der leichten Route auf eine der schwierigsten am Berg.

Beim Abstieg von der Rax (Bez. Neunkirchen) kam am späten Freitagnachmittag ein 65-jähriger Kärntner vom Weg ab. Über den recht einfachen Preintalersteig gelangte er beim Versuch den Weg richtigen zu finden in weitaus schwierigeres Gelände. Der Mann musste schließlich gegen 20 Uhr einsehen, dass das nichts mehr wird und einen Notruf absetzen.Aufgrund der einbrechenden Dunkelheit war eine Hubschrauber-Bergung nicht möglich. Eine Mannschaft der BergrettungReichenau stieg daher zu Fuß auf und konnten den Gesuchten mit Hilfe von Rufen und Lichtsignalen in der Kletterstelle „Lachkabinett" im oberen Bereich der Felskletterroute „Katzenkopf-Zimmer-Steig" orten.Ein Bergretter seilte sich rund 20 Meter zu dem Verirrten ab, woraufhin dieser von oben gesichert den Ausstieg der Kletterrouteerreichen konnte. Etwa um Mitternacht erreichte die Mannschaft mit dem Kärntner die Bundesstraße.