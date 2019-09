Bei einer Wanderung auf den Ötscher wurde ein 47-Jähriger von einer Schlange gebissen: Es dürfte sich um eine Kreuzotter gehandelt haben.

Zwischenfall bei einer Familienwanderung auf den Großen Ötscher am Wochenende: Die vierköpfige Gruppe war am Sonntag zu dem Ausflug in Lackenhof (Bezirk Scheibbs) aufgebrochen.Gegen 15 Uhr passierte am Berg der schmerzhafte Vorfall. Der Familienvater (47) wurde von einer Schlange in den Finger gebissen.Der Mann klagte über starke Schmerzen, konnte sich mit seiner Familie noch selbst bis zur Bergstation begeben. Er wurde medizinisch versorgt und mit der Rettung ins Klinikum Scheibbs gebracht. Bei der Schlange dürfte es sich wahrscheinlich um eine Kreuzotter gehandelt haben.