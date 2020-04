Wanderer nach Wochen tot in Klamm aufgefunden

Ein 48-Jähriger, der sich im Bezirk Liezen vor mehr als zwei Wochen auf eine Wanderung begab, konnte nur noch tot aufgefunden werden.

Traurige Gewissheit herrscht nun über einen vermissten Wanderer in der Steiermark. Ein 48-Jähriger unternahm bereits am 24. März eine Wanderung in unbekannte Richtung. Nachdem er von dieser nicht mehr zurückgekehrt war, verständigten seine Mitbewohner die Polizei.Daraufhin wurden von der Alpinpolizei Liezen und den Bergrettungen Tauplitz, Stainach und Liezen sowie der Flugpolizei Graz und Salzburg Suchaktionen nach dem Abgängigen durchgeführt.Am 9. April 2020 wurde der 48-Jährige von zwei Polizisten bei einer Suchstreife im Bachbett des Grimmingbaches, Ausgang der dortigen Klamm, im Bereich Gnanitz, tot aufgefunden. Er wurde von den Einsatzkräften eines BMI-Hubschraubers geborgen. Der 48-Jährige dürfte ausgerutscht und abgestürzt sein.