i Alpiner Wanderweg im Kleinwalsertal pixabay.com Outdoor-Tipps Wandern mit KI: 6 Prompts bringen dich ans Ziel ChatGPT kann die perfekte Wanderroute planen - wenn du die richtigen Fragen stellst. Sechs Punkte, die du unbedingt angeben solltest. Von Technik Heute 04.11.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer spontan eine passende Wanderung sucht, kann KI-Chatbots wie ChatGPT als Routenplaner nutzen. Doch ohne klare Vorgaben liefert die KI nur beliebige Vorschläge, die selten zur verfügbaren Zeit oder zum Standort passen.

Entscheidend ist, welche Parameter man in den Prompt schreibt. Mit sechs konkreten Angaben bekommst du deutlich bessere Ergebnisse als mit einer vagen Anfrage.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Laut chip.de solltest du folgende Punkte angeben: Länge in Kilometern oder Zeitbudget, maximale Distanz vom Startort, ob Rundweg oder Strecke gewünscht ist, Untergrund und Steigung, gewünschte Highlights wie Felsformationen oder Aussichtspunkte und die aktuelle Jahreszeit samt Bodenverhältnissen.

KI-Vorschläge immer kontrollieren

Wichtig: Eine KI kann Wege erfinden oder veraltete Infos liefern. Deshalb solltest du den Vorschlag immer gegen eine Karten-App oder ein Wanderportal abgleichen, bevor du losgehst. Das kostet nur wenige Minuten und erspart ärgerliche Umwege.

Auch an die richtige Ausrüstung solltest du denken. Nach Regen kann der Waldboden rutschig sein - festes Schuhwerk ist dann Pflicht. Die KI findet zwar die Struktur der Tour, aber nicht die Details am Wegrand.

Die Bilder des Tages i ?

Was eine kurze Runde wirklich interessant macht, siehst du erst vor Ort: Pilze auf morschem Holz, leuchtendes Moos auf alten Baumstämmen oder Sonnenstrahlen, die durch das Blätterdach fallen.