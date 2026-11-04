Wandern mit KI: 6 Prompts bringen dich ans Ziel

Wer spontan eine passende Wanderung sucht, kann KI-Chatbots wie ChatGPT als Routenplaner nutzen. Doch ohne klare Vorgaben liefert die KI nur beliebige Vorschläge, die selten zur verfügbaren Zeit oder zum Standort passen.
Entscheidend ist, welche Parameter man in den Prompt schreibt. Mit sechs konkreten Angaben bekommst du deutlich bessere Ergebnisse als mit einer vagen Anfrage.
Laut chip.de solltest du folgende Punkte angeben: Länge in Kilometern oder Zeitbudget, maximale Distanz vom Startort, ob Rundweg oder Strecke gewünscht ist, Untergrund und Steigung, gewünschte Highlights wie Felsformationen oder Aussichtspunkte und die aktuelle Jahreszeit samt Bodenverhältnissen.
Wichtig: Eine KI kann Wege erfinden oder veraltete Infos liefern. Deshalb solltest du den Vorschlag immer gegen eine Karten-App oder ein Wanderportal abgleichen, bevor du losgehst. Das kostet nur wenige Minuten und erspart ärgerliche Umwege.
Auch an die richtige Ausrüstung solltest du denken. Nach Regen kann der Waldboden rutschig sein - festes Schuhwerk ist dann Pflicht. Die KI findet zwar die Struktur der Tour, aber nicht die Details am Wegrand.
Was eine kurze Runde wirklich interessant macht, siehst du erst vor Ort: Pilze auf morschem Holz, leuchtendes Moos auf alten Baumstämmen oder Sonnenstrahlen, die durch das Blätterdach fallen.