Wanzen-Plage ist wieder auf dem Vormarsch

Die übel riechenden Baumwanzen haben im letzten Jahr viele zur Verzweiflung getrieben. Auch heuer treten die ungebetenen Besucher wieder en masse auf.

haben schon im Vorjahr die lästigen Baumwanzen vielen in Wien und Umgebung das Leben schwer gemacht. Die für Menschen ungefährlichen Lästlinge machen es sich bei kalten Temperaturen am liebsten im menschlichen Wohnraum bequem. Bei Hitze kommen sie aus ihren Verstecken, schwirren laut brummend durch die Gegend und geben bei Gefahr eine stinkende Flüssigkeit von sich.Besonders intensiv ist die Wanzenplage heuer in Ungarn, wo Kammerjäger bereits vor ernsthaften Problemen stehen. Aber auch in Österreich. Hierzulande gibt es die Baumwanzen offiziell erst seit 2015. Ursprünglich kommen sie aus Asien. Wenn sie Möglichkeiten zum Überwintern finden, vermehren sie sich im Frühling wieder. Eine Besserung der Situation ist laut Biologen nicht in Sicht.