Wappler, Jaukerl, Blunzen? Erkan & Stefan klären auf

"Heute" bat Erkan und Stefan nicht nur zum Interview. Das Komiker-Duo stellte sich einer Blindverkostung und einem Slang-Quiz.

Slang-Quiz mit Erkan und Stefan

Der Swag war abgedreht, die Trainingshose weit unten im Kleiderschrank verstaut. 2007 hingen John Friedmann und Florian Simbeck ihre Alter-Egos Erkan und Stefan an den Nagel, um ein paar "asoziale Jahre" einzulegen. So zumindest erklärt das Komiker-Duo seine lange Abwesenheit.Jetzt ist die Zeit reif für ein Comeback, nicht zuletzt, weil der "krasseste" aller Clowns zum mächtigsten Mann der Welt geworden ist. "Heute" fragte noch etwas genauer nach – die besten Sager von Erkan und Stefan findet Ihr im Video (siehe oben).Abseits des traditionellen Frage-Antwort-Spiels stellten sich die Kebab-liebenden Möchtegern-Gangstern aber auch zwei Extra-Aufgaben. Was bedeuten "Wappler", "Nachzipf" und "urassen"? Und wie gut sind Erkan und Stefan mit der österreichischen Küche vertraut? Die Anworten gibt's in diesem Video:Am 1. November treten Erkan und Stefan im Globe Wien auf. Weitere Infos und