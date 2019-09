Erster Trailer zum neuen "War of the Worlds"

Die BBC verwandelt den Klassiker von H.G. Wells in eine Mini-Serie mit Rafe Spall. Hier ist die erste Vorschau.

1898 erschien Wells' Roman "War of the Worlds" (deutscher Titel: "Krieg der Welten) in Großbritannien. Der Sci-Fi-Klassiker dreht sich um eine außerirdische Invasion der Erde. In gigantischen "Tripods" greifen kriegerische Marsianer die Menschheit an, um die Kontrolle über die Rohstoffreserven des Planeten zu übernehmen.Vierzig Jahre später verlagerte Drehbuchautor Howard Koch das Geschehen von England nach New Jersey. Der junge Orson Welles inszenierte das Skript als Hörspiel und bereitete es als Nachrichtensendung auf. Viele Zuhörer an den amerikanischen Radiogeräten gingen ihm auf den Leim und hielten die vermeintliche Berichterstattung für echt. Der Legende nach verursachte das Hörspiel eine Massenpanik. So heftig dürfte die Reaktion in Wahrheit zwar nicht ausgefallen sein, "War of the Worlds" wurde dennoch zum Kult.1953 wurde der Roman erstmals fürs Kino verfilmt. 2005 inszenierte Steven Spielberg ein Remake mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Zum alten Eisen gehört der Stoff aber noch lange nicht. Noch im Herbst strahlt die BBC eine neue Adaption von Wells' Klassiker aus. Im Gegensatz zu Spielbergs Version spielt die Mini-Serie nicht Anfang des 21., sondern Ende des 19. Jahrhunderts.Rafe Spall ("Men in Black: International") spielt die Hauptrolle in der dreiteiligen Serie. Unter anderem sind auch Eleanor Tomlinson ("Poldark") und Robert Carlyle ("Trainspotting") in "War of the Worlds" zu sehen.