War Tod von Waldviertler am Ballermann kein Unfall?

Nach dem Tod eines 22-jährigen Waldviertlers auf Mallorca gibt es starke Zweifel an der Unfallvariante. Der junge Mann war nach einem Ballermann-Besuch gestorben.

Am 9. August kam Polizeischüler Thomas H. (22) in Mallorca nach einem Besuch am Ballermann ums Leben. Das lokale Onlineportal "Cronica Balear" berichtete unter Berufung auf Polizeiquellen von einem Unfalltod. Der Waldviertler soll laut Zeugen nach einem Streit betrunken über eine Stiege gestürzt sein und dabei so unglücklich mit dem Kopf aufgeschlagen sein, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb.Über die deutsche "Bild"-Zeitung verbreitete sich die Variante schnell, zunächst war man von einem deutschen Touristen ausgegangen, auch sämtliche österreichische Medien berichteten in der Folge. Gegenüber den "NÖN" äußerte die Mutter des Verstorbenen jetzt aber starke Zweifel an der Unfallversion.Sie wisse nicht, woher die Informationen kommen. Sie selbst habe keine Infos von der Polizei bekommen und wisse auch nicht, ob es Zeugen oder Kamerabilder von den letzten Sekunden ihres Sohnes gebe. Unter Drogeneinfluss sei ihr Sohn, wie zunächst auch angenommen worden war, laut Ärzten im Spital jedenfalls nicht gestanden.Vielmehr könnte es sich um ein Gewaltverbrechen gehandelt haben. Gegenüber der Regionalzeitung erklärt die Mutter, dass ein Ganzkörper-CT eine eingeschlagene Schädeldecke, eine gebrochene Nase und ein blaues Auge gezeigt hätte. Sonst habe es nicht einmal kleinste Kratzer oder Schürfwunden gegeben. Derartige Verletzungen könne man sich auch laut den Ärzten im Spital bei einem Sturz fast unmöglich zuziehen.Am Mittwoch wurde der Körper des Verstorben, der in seiner Heimat freiwillig für Feuerwehr und Rettung aktiv war, zurück nach Österreich geflogen. Am Freitag soll er beigesetzt werden. Sein Körper wurde zudem für Organspenden freigegeben – um andere Leben zu retten. (min)