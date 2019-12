Wärme bringt Grillwetter zum Weihnachtsfest

Das Weihnachtsfest geht in Österreich nicht nur großteils grün statt weiß über die Bühne. Es wird für die Jahreszeit auch warm mit zweistelligen Plusgraden.

Die Wettervorhersage für die nächsten Tage

Während die Temperatur derzeit in Wien am Gefrierpunkt liegt, steigt statt fällt sie bis zum Weihnachtsfest. Somit sind die Chancen aus derzeitiger Sicht sehr gering für weiße Weihnachten, sie liegen nur bei zehn bis maximal 15 Prozent. Dass es so warm wird, dafür sorgen milde Luftmassen von Südspanien und Nordafrika, die auf Österreich zuziehen.Zwar ist der derzeitige Ausblick noch mit Vorsicht zu genießen, doch was sich andeutet, ist ungewöhnlich. Statt Kälte und Schnee sieht alles nach Grillwetter zu Weihnachten mit bis zu zweistelligen Plusgraden aus. Am 24. Dezember sind derzeit Österreich-weit viel Sonne mit Temperaturen von acht bis 12 Grad vorausgesagt. Wer Steaks grillen statt Karpfen oder Fondue kochen will, dürfte perfekte Voraussetzungen vorfinden.Zumindest die kommenden Tage noch ist es aber kalt. Der Mittwoch beginnt trocken und in der Osthälfte sonnig, in Vorarlberg und Nordtirol mit Wolken und in den Beckenlagen stellenweise nebelig. Im Tagesverlauf breiten sich die kompakten Wolkenfelder langsam nach Osten aus, es bleibt dennoch trocken. Am späteren Abend oder in der Nacht auf Donnerstag beginnt es dann von Vorarlberg her leicht zu schneien, die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 800 Metern. Im Westen wird es milder, im Süden und Osten eher kälter. Die Höchstwerte: -2 bis +7 Grad.Der Donnerstag startet bewölkt und trüb, von Vorarlberg bis Oberösterreich schneit es zeitweise, die Schneefallgrenze liegt zwischen tiefen Lagen und etwa 500 Metern. Im Westen lässt der Schneefall tagsüber nach und ab Mittag lässt sich die Sonne blicken. Im Osten fällt dagegen zeitweise etwas Schneeregen. Bei meist nur schwachem, im Donauraum und am Bodensee mäßig bis lebhaftem Westwind kommen die Temperaturen nicht über -1 bis +5 Grad hinaus.Am Freitag geht es mit vielen Wolken verbreitet trüb in den Tag, im Westen von der Früh weg auch nass. Im Laufe des Tages breitet sich der Regen- und Schneefall nach Osten aus, im Bregenzerwald und im Arlberggebiet regnet oder schneit es zeitweise auch kräftig. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen den tiefen Lagen im Süden und 800 bis 1100 Metern in den Nordalpen. Anfangs weht am Alpenostrand kräftiger bis stürmischer Südostwind, später im Westen teils kräftiger Südwestwind. Die Höchstwerte liegen zwischen -2 und +7 Grad.Der Samstag beginnt im Westen mit einigen Regen- sowie Schneefällen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 900 und 1200 m, inneralpin schneit es bis in die tiefen Lagen. Im Tagesverlauf breitet sich der Niederschlag ostwärts entlang der Nordalpen aus, im Mühlviertel schneit es bis auf 600 Meter. Im Süden bleibt es dagegen trocken. Der Wind weht kräftig bis stürmisch aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen maximal 0 bis 8 Grad.