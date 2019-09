Warnstufe Rot: Schweres Unwetter im westlichen NÖ

Die aktuelle Warnkarte für Sonntag. Bild: Kein Anbieter/iStock, UBIMET

Der Wetterdienst "ubimet" hat eine Gewitterwarnung ausgegeben: Für den westlichen Teil Niederösterreichs gilt ab Sonntagmittag Warnstufe "Rot".

Wetterwarnung für Sonntagmittag: Aus Westen zieht ein starkes Gewitter über Niederösterreich. Am stärksten betroffen soll die Region westlich von Krems sein. Im Gewitterbereich kommt es laut "ubimet"-Prognose zu Starkregen, Hagel und Sturmböen. Es gilt die Warnstufe "Rot".



Beachten Sie mögliche Auswirkungen:



* Bäche und kleinere Flüsse können plötzlich stark anschwellen, stellenweise sogar ausufern.



* Wasser kann in Keller eindringen; Straßen und Unterführungen können vorübergehend unter Wasser stehen.



* Das Abwasser- und Kanalsystem kann vorübergehend überlastet sein.



* Straßenverkehr: Gefahr durch Aquaplaning, heftige Böen und Sichtbehinderungen durch starken Regen.



* In Hanglagen Murenabgänge und kleinere Erdrutsche möglich.



* Bei Hagelschlag Gefahr schwerer Schäden in der Landwirtschaft.



* Kurzzeitige Beeinträchtigungen im öffentlichen Personennahverkehr möglich.



* Schäden durch Gewitterböen, Bäume können entwurzelt oder Äste abgerissen werden.



Es handelt sich hierbei um mögliche Auswirkungen, die von Wetterlage zu Wetterlage variieren können.







Empfohlene Schutzmaßnahmen:



* Halten Sie sich nach Möglichkeit nicht im Freien auf.



* Suchen Sie nicht Schutz unter einzelnstehenden Bäumen.



* Vermeiden Sie den Aufenthalt in Waldgebieten und unternehmen Sie keine Wanderungen durch offenes oder erhöhtes Gelände.



* Wenn Sie sich im oder auf dem Wasser befinden (baden, surfen, segeln, etc.) sollten Sie unbedingt und unverzüglich an Land gehen.



* Stellen Sie sich auf Verspätungen von öffentlichen Verkehrsmitteln ein.



* Bei Autofahrten: umsichtig fahren, auf abgebrochene Äste und Hagelbelag achten, bei Aquaplaning-Gefahr Lenkrad fest umgreifen und keine plötzlichen Beschleunigungs- und Bremsmanöver.



* Halten Sie bei Starkregen oder Hagel nach Möglichkeit am Straßenrand oder auf einem Parkplatz an.



* Bei Hagelgefahr: Auto nach Möglichkeit in die Garage stellen.



* Befestigen Sie lose Gegenstände (Blumentöpfe, Gartenmöbel, Sonnenschirm etc.) oder bringen Sie diese in geschlossene Räume.



* Vermeiden Sie den Kontakt mit Metallzäunen und –geländern.



(min)