Warnstufe Rot! Sturmböen mit 100 km/h in Wien

Ein Sturmtief "Yulia" fegt derzeit durch Europa. Am Sonntagnachmittag war es noch über Holland und Deutschland. Am Abend soll der Sturm auch Wien, Niederösterreich und Burgenland treffen.

Viele Wiener haben es bereits gemerkt: Der Wind weht am Sonntag besonders stark. Doch das ist erst ein Vorgeschmack, auf das, was uns erwartet. UWZ-Wetterexperten warnen nämlich vor starken Sturmböen.Am Nachmittag wurden in Wien, Niederösterreich und im Burgenland Windgeschwindigkeiten von etwa 70 km/h gemessen. "Das ist erst der Anfang", so der Wetterexperte gegenüber. In den Abendstunden wird der Sturm noch kräftig zulegen."Österreich befindet sich an der Südflanke des Sturms. Gegen 18 bzw. 19 Uhr wird es dann noch stürmischer und gegen Mitternacht sollen dann um die 100 km/h möglich sein." In der zweiten Nachthälfte soll der Sturm dann wieder nachlassen und in der Früh sollte es dann wieder vorbei sein.Die Wiener Berufsfeuerwehr hat bis Sonntagnachmittag vereinzelte Einsätze verzeichnen können. "Es gab einige umgestürzte Baustellengitter und los Fensterflügel", so ein Sprecher der Berufsfeuerwehr gegenüber