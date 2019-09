Warnstufe Rot! Sturmtief "Mortimer" fegt über Österreich

Am Montag muss im gesamten Flachland mit Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern gerechnet werden. Meteorologen haben bereits Unwetterwarnungen ausgegeben.

"Da draußen braut sich was zusammen", prophezeite ÖVP-Chef Sebastian Kurz knapp eine Woche vor dem Wahltag im Gespräch mit der deutschen "". In Kürze wird sich seine Vorahnung wohl bewahrheiten – denn nach der Wahl kommt der Sturm Sturmtief "Mortimer" erreicht in der Nacht auf Montag von Norddeutschland kommend Österreich und brandet mit Windspitzen von bis zu 100 Stundenkilometern gegen die Alpen. Im gesamten Flachland (OÖ, NÖ, Wien und Burgenland), sowie im angrenzenden Bergland wurden bereits am Sonntag Sturmwarnungen ausgegeben.Von St. Pölten und Krems bis nach Wien gilt laut den Experten der UBIMET Unwetterzentrale am Montag zwischen 05.00 Uhr früh und 17.00 Uhr Nachmittags Warnstufe Rot.Besondere Vorsicht ist unter Bäumen geboten! Weil diese noch ihr Laub tragen, bieten sie dem Wind eine große Angriffsfläche, was die Gefahr eines Ast-Bruchs erheblich erhöht.