Falsche Polizisten nehmen Bürgern Schutzmasken weg

Unter der Vorspiegelung eines vermeintlichen Gefahrenszenarios in Zusammenhang mit dem Coronavirus sollen Industriebetriebe zur Herausgabe von Schutzmasken bewegt werden.

Die Not(lage) macht auch Betrüger erfinderisch – offenbar ziehen gerade angebliche Polizisten durchs Land, die in Industriebetrieben Lieferungen von Schutzmasken beschlagnahmen."Diese Personen sind nicht Teil der Bundespolizei", stellt das Innenministerium am Freitagabend ein für allemal klar und warnt gleichzeitig vor solchen Betrügern.Laut Informationen der Wirtschaftskammer Österreich hätten solche falschen Polizisten zusammen mit vermeintlichen Mitarbeitern des Roten Kreuzes Staubmasken und andere Schutzmasken beschlagnahmt. Dabei hätten die Betrüger den betroffenen Unternehmen vorgegaukelt, im Dienste der Republik Österreich zur Abwehr des Coronavirus zu handeln.Das Innenministerium bittet alle Unternehmen auf solche Kontaktversuche nicht einzugehen und diese sofort abzubrechen. Treten auch nur die geringsten Zweifel an der Echtheit der vermeintlichen Polizisten auf, solle der Notruf gewählt und so die mit Sicherheit echte Polizei verständigt werden.