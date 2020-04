Warum fahren plötzlich 50 Busse durch ganz Wien?

Unter dem Motto "Rettet die Busbranche" fuhren am Mittwoch rund 50 Busse durch die Wiener Innenstadt. Teilweise wurden dafür auch Straßen gesperrt.

In Wien waren am Mittwoch rund 50 Reisebusse unterwegs. Ein-Leser filmte die Kolonne auf der Ringstraße, die von der Polizei gesperrt wurde. Viele fragten sich, was es mit den vielen Bussen auf sich hat und warum sie von der Polizei eskortiert werden.Es handelt sich dabei um eine angekündigte Demo unter dem Motto "Rettet die Busbranche". Die Fahrer versammelten sich ab 11 Uhr beim Auhofcenter in Penzing und fuhren gegen 11.30 Uhr in Richtung Wiener City.Vom Karlsplatz ging es dann über die Ringstraße in Richtung Leopoldstadt und Donaustadt. Anschließend fuhr die Bus-Demo wieder über die Ringstraße zum Rathausplatz, wo gegen 14 Uhr die Abschlusskundgebung stattfand. Während der Demo kam es laut Polizei zu temporären Straßensperren auf der Route selbst und den angrenzenden Straßenzügen.