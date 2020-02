Was bietet Wien am Valentinstag

Die Qual der Wahl haben Wiener am Valentinstag. Museen, der Zoo, der Wiener Eistraum aber auch Hotels laden zu Aktionen.

Alle unsere fleißigen digitalen Heute-Leser bekommen am Valentinstag ein Glas Prosecco von Desiderio N.1 in der Art-Lounge. Einfach von 12 bis 20 Uhr in der Johannesgasse 17 in der Wiener City vorbeischaun, App herzeigen und Prosecco genießen. (Ab 16 Jahren und nur ein Glas pro Person).Mit dem Kennwort "Valentinstag" erhalten Pärchen die Tageskarte um 20,00 Euro 1+1 gratis. Zusätzlich wird um 14.00 Uhr eine einstündige kostenlose Führung zum Liebesleben der Tiere angeboten. (Treffpunkt: Infocenter, Kasse Hietzing (keine Anmeldung erforderlich)Foto: Mumok WienZum Valentinstag gibt es für Verliebte - aber auch für Freunde - die Möglichkeit, kulturelle Zeit zu zweit in Museen zu verbringen. Im Leopold Museum zahlt heute nur eine Person, die andere kann gratis in den Kulturpalast. Auch das Mumok lädt heute Jahreskartenbesitzer ein - und alle die es werden wollen - eine zweite Person kostenlos mit ins Museum zu nehmen.Im Oktogon "Am Himmel" gibt es das gesamte Wochenende ein besonderes Programm: Am 14. Februar und am 16. Februar gibt es ab 17 Uhr ein Candlelight-Dinner. Am 15. und 16. Februar gibt es von 11 bis 12.30 Uhr ein Valentinstags Frühstück. Zusätzlich kann man ein Mittagessen reservieren. Am 28. Februar und am 1. März gibt es den traditionellen Heringschmaus.Zum Valentinstag lädt das KHM, gemeinsam mit jemand Besonderen die Museen des KHM-Museumsverbands zu entdecken: Von 13.-20.2.2020 erhalten Besucher zum Preis von nur 77 Euro gleich zwei KHM-Jahreskarten.Zu Feier des Tages gibt es im Naturhistorischen Museum Kombi-Führungen von 18 bis 20 Uhr mit drei unterschiedlichen Themen und Cocktails: "Männerfantasien auf Gürtelschnallen", "Erotisches rund um die Venus" und "Liebesleben im Tierreich" plus Cocktail "Sex on the Beach". (24 Euro)"First Escape" lädt Singles ein gemeinsam zu rätseln und zu lachen und sich kennenzulernen. Viele Männer haben sich wohl schon gemeldet, Frauen werden laut Insta-Posting noch gesucht.Drei Slots: 19, 20.30 sowie 22 Uhr, um je 39 Euro.Himmelpfortgasse 17, 1010Im So/Vienna findet am 14. Februar das "Valentine's Love Birds" Dinner für die Verliebten statt. Am 15. Februar feiert man hingegen die Singles mit der "Anti Valentine's Party".Noch bis 1. März ist der Wiener Eistraum offen. Späte Besucher können am Valentinstag gratis auf Glatteis gehen. Das kostenlose "Last Minute"-Angebot gilt täglich für alle Besucher ab 21.30 Uhr (bis 22.00 Uhr geöffnet).In der Therme Wien gibt es zum Valentinstag Angebote für Paare, und Singles. Beim Kauf eines Gutscheins für den Relax! Tagesurlaub bis inklusive 14. Februar 2020 gilt das Angebot zum Preis von 65 Euro (statt 85 Euro). Außerdem ist das "Zeitausgleich für zwei"-Entspannungspaket nur am 14. Februar 2020 zum Preis von 59 Euro erhältlich, mit Thermeneintritt für vier Stunden (mit Kästchen) und eine Speise nach Wahl im Thermenrestaurant oder im Saunabistro. Neun Wiener Hotels laden zu speziellen Angeboten am Valentinstag. Eine Nacht im Hotel - auch in der eigenen Stadt - kann manchmal Wunder wirken. Mitmachen dürfen nur Wiener, Niederösterreicher oder Burgenländer. Die Spitzen-Hotels öffnen im Rahmen der Aktion von 15. auf 16. Februar 2020 ab 118 Euro pro Zimmer ihre Pforten für die Wiener.Anlässlich des Valentinstags veranstaltet Wien-Ticket einen Fotocontest über Social Media. Unter dem Motto "Zeit zu zweit - Die tollsten Momente mit euren Liebsten!" werden die Pärchen-Bilder gesucht und 50 € Gutscheine verlost. Fotos können per Mail an gewinnspiel@wien-ticket.at, sowie über die Wien-Ticket Facebook-Seite oder über Instagram mit Verwendung des Hashtags #diebesserenkarten eingereicht werden.