Was das Rote Kreuz per Crowdfunding ermöglicht

Das Österreichische Rote Kreuz geht neue Wege bei der Spendensammlung. Per Crowdfunding können regionale Projekte unterstützt werden.

Im Jahr 2018 erzielte das Österreichische Rote Kreuz rund 72 Millionen Euro an Einnahmen durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Das klingt zunächst nach viel Geld, doch dieses fließt landesweit in Dutzende Hilfsleistungen – vom Rettungsdienst über Sozialhilfe bis hin zu Blutspenden und Katastrophenhilfe. Gleichzeitig sind Spenden wesentlicher Beitrag für den Fortbestand des gemeinnützigen Vereins.Derzeit wird nur ein Bruchteil der Spenden an das Rote Kreuz online generiert. Das soll sich durch die Einrichtung des neuen digitalen Crowdfunding-Auftritts auf www.jetzt-helfen.at ändern. Beteiligte entscheiden auf der Seite selbst, wie viel sie für welche Kampagne spenden möchten. Das Besondere: Es können gezielt regionale Hilfsprojekte gefördert werden.Derzeit laufen Crowdfunding-Kampagnen für drei Rot-Kreuz-Projekte. Für die Bezirksstelle des Roten Kreuzes Oberwart wird Geld für einen Garagenstellplatz für ein Rettungsauto gesammelt. Der kostet insgesamt 24.000 Euro, soll aber über drei Monate in 1-Quadratmeter-Schritten finanziert werden. Im Neubau der Bezirksstelle Murau wiederum gibt es einen Jugendraum, in dem die Einrichtung für die Retter von morgen fehlt – 5.000 Euro sollen dazu zusammenkommen.Beim dritten Projekt geht es um die Ausbildungsstätte für Suchhunde und Therapiebegleithunde in Mannswörth bei Schwechat. 15 Teams haben die Ausbildung und anschließende Prüfung erfolgreich absolviert, Anfragen von Senioreneinrichtungen, Schulen und Kindergärten machen aber weitere Ausbildungen notwendig. Damit Hunde den Betroffenen ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, sollen 5.000 Euro zusammenkommen.Die Mindest-Spendensumme auf der Seite beträgt 10 Euro, Spenden kommen auch beim Ziel-Projekt an, wenn der volle Betrag nicht erreicht wird. Die Spende kann mit einer Kreditkarte oder Sofortüberweisung über die Webseite bezahlt werden, über ein Extrafeld kann die Spende auch steuerlich abgesetzt werden.Dem Roten Kreuz geht es aber nicht nur um die Spende selbst: Helfen kann auch, wer die Seite und die Projekte im Freundes- und Bekanntenkreis teilt. "Je mehr Menschen unsere Projekte kennen, desto mehr können wir zusammen erreichen", heißt es vom Roten Kreuz.