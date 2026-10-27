i Nahaufnahme von Laptop-Anschlüssen pixabay.com Tech-Tipp Was die Farbe deines USB-Anschlusses bedeutet Blau, gelb, rot oder schwarz - USB-Ports an PC und Laptop haben verschiedene Farben. Das steckt wirklich dahinter. Von Technik Heute 27.10.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nicht alle USB-Anschlüsse sind gleich. Viele Hersteller nutzen unterschiedliche Farben, um auf die Geschwindigkeit oder spezielle Funktionen hinzuweisen. Doch was bedeuten die verschiedenen Farben wirklich?

Bei schwarzen oder weißen USB-Ports handelt es sich meist um USB 2.0 mit einer Datenrate von maximal 480 Mbit/s. Das reicht für Mäuse, Tastaturen oder Drucker - für schnelle Datentransfers ist das aber zu langsam.

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Blaue Anschlüsse stehen in der Regel für USB 3.0 (heute USB 3.2 Gen 1) mit bis zu 5 Gbit/s, schreibt chip.de. Wer externe Festplatten, SSDs oder schnelle USB-Sticks anschließt, sollte diese Ports bevorzugen.

Gelb, rot, orange: Nicht immer einheitlich

Gelbe USB-Buchsen bieten häufig eine permanente Stromversorgung - auch wenn der PC im Stand-by ist. Praktisch, wenn du über Nacht dein Handy am ausgeschalteten Laptop laden willst.

Rote und orangene Anschlüsse deuten oft auf erhöhte Stromabgabe oder Schnellladefunktion hin. Allerdings gibt es hier keinen einheitlichen Standard. Manchmal kennzeichnen sie auch besonders schnelle USB-3.1- oder USB-3.2-Gen-2-Ports mit bis zu 10 Gbit/s.

USB-C: Farbe ist egal

Bei USB-C-Buchsen spielt die Farbe kaum eine Rolle. Die Anschlüsse sehen oft gleich aus, obwohl sie ganz unterschiedliche Funktionen bieten können - von einfachem USB 2.0 bis hin zu USB4 oder Thunderbolt. Hier geben eher Symbole oder Logos neben dem Port Aufschluss.

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Generell gilt: Die Farbe eines USB-Anschlusses ist nur eine erste Orientierung. Für Sicherheit solltest du immer in die technischen Spezifikationen oder das Handbuch deines Geräts schauen.