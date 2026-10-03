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Farbige Tapetenrollen
Farbige Tapetenrollen
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Ratgeber für Heimwerker

Was die Symbole auf Tapetenrollen bedeuten

Wellen, Sonnen, Pfeile: Die Zeichen auf Tapetenverpackungen wirken rätselhaft. Dabei helfen sie, die richtige Tapete fürs Zuhause zu finden.
Technik Heute
Von Technik Heute
03.10.2026, 18:07
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Wer im Baumarkt Tapeten kauft, steht oft ratlos vor der Verpackung. Darauf finden sich zahlreiche Symbole, die nicht jedem Heimwerker sofort etwas sagen. Doch wer die Bedeutung kennt, trifft eine bessere Kaufentscheidung.

Die auffälligsten Zeichen sind die Wellensymbole - sie verraten, wie du die Tapete reinigen darfst. Eine einzelne Welle bedeutet: waschbeständig. Leichte Verschmutzungen lassen sich mit einem feuchten Lappen entfernen.

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Bei zwei oder drei Wellen ist die Tapete noch robuster, wie es bei CHIP heißt. Mit einer Bürste neben den Wellen ist sie sogar scheuerbeständig - selbst hartnäckige Fett- und Ölflecken lassen sich dann entfernen.

Sonnen zeigen die Lichtbeständigkeit

Auch Sonnen spielen eine wichtige Rolle. Eine halbe Sonne steht für ausreichend lichtbeständig, ein Plus-Zeichen für befriedigend. Zwei volle Sonnen bedeuten ausgezeichnete Lichtbeständigkeit - ideal für sonnige Räume.

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Weitere Symbole betreffen das Anbringen: Ein Pinsel zur Wand heißt, du musst die Wand einkleistern. Zeigt er auf eine gerollte Linie, wird stattdessen die Tapete eingekleistert.

Stoßfest und formstabil

Ein Hammer-Symbol bedeutet, die Tapete ist stoßfest. Zwei senkrechte Linien mit einer Beule stehen für formstabile Doppelprägung. Beim Ansatz-Symbol solltest du auf die Versatzangabe des Herstellers achten.

tec,03.10.2026, 18:07
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