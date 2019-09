Was geht zwischen Brad Pitt und Sat Hari Khalsa?

Ein Insider spricht von einem Techtelmechtel, ein anderer behauptet, die beiden verbinde eine rein freundschaftliche Beziehung.

Seit es zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie aus ist, lässt jede Frau, die sich in der Nähe des Hollywood-Beaus ablichten lässt, die Klatschspalten in wilde Spekulationen ausbrechen. Ist der begehrte Junggeselle schon wieder vergeben, oder verbringt er nur Zeit mit einer guten Freundin?Das neueste Gerücht sagt dem Schauspieler eine amouröse Verbindung zu Sat Hari Khalsa nach. Die 50-Jährige ist eine Heilerin und Schmuckdesignerin, die Brad 2018 bei der Silverlake Conservatory of Music Gala in Los Angeles kennengelernt haben soll. In puncto Starallüren wird sie als krasses Gegenteil von Angelina Jolie beschrieben: unprätentiös und freundlich.Bei der Premiere von Brads neuem Film "Ad Astra", genauer gesagt bei der Aftershow-Party, wurde Sat Hari Khalsa erneut mit dem Mimen gesichtet. Gegenüber "Us Weekly" ( via "Gala" ) erklärte daraufhin ein Insider: "Er datet Sat."Die Heilerin habe ihn um die halbe Welt begleitet, um "Ad Astra" zu promoten. Sie sei "bodenständig und wesentlich pflegeleichter als die anderen Frauen, mit denen Brad zusammen war. Er mag sie sehr und verbringt gerne Zeit mit ihr. Außerdem ist sie sehr schlau und das zieht ihn an."Eine zweite anonyme Quelle, diese mit "Hollywood Life" in Kontakt, lässt die Angelegenheit jedoch in einem völlig anderen Licht erscheinen:"Die Gerüchte, dass er jemanden datet, der in Wahrheit nur ein Freund ist, findet er ein wenig lustig, weil er nie ohne eine Frau gesehen werden kann, ohne dass jemand fragt, ob da mehr dahinter steckt.""Brad findet es sogar ein wenig ärgerlich für Sat, weil er nicht möchte, dass sie diesen ganzen Medienzirkus mitmachen muss. Er denkt, sie habe etwas Besseres verdient. Sie sind nur Freunde, da ist keine Beziehung im Anmarsch, und so sieht es derzeit aus. Jeder, der sich etwas anderes denkt, liegt falsch. Brad ist single und glücklich."