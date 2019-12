Was hat Justin Bieber für 2020 geplant?

Kommentarlos postete der Superstar gleich drei Mal ein Bild auf Instagram, auf dem die Jahreszahl "2020" zu lesen ist.

Die Postings sorgen natürlich für allerlei Spekulationen. Am naheliegendsten ist da natürlich jene, dass man im kommenden Jahr neue Musik von Justin hören wird.Ein Insider (die scheinen in solchen Fällen immer aufzutauchen) hat jedenfalls gegenüber dem US-Magazin "E!" ausgeplaudert, dass der 25-Jährige mit seinem neuen Album "ziemlich fertig ist" und es bald erscheinen wird. "Sie geben den letzten Schliff und streben eine Veröffentlichung für Anfang 2020 an", heißt es.Inhaltlich, so der Insider weiter, sollen die neuen Tracks von seinen Gefühlen, Depressionen und von der Liebe zu seiner Frau Hailey handeln.Ob hinter Biebers kryptischer Ankündigung tatsächlich ein neues Album steckt, wird sich weisen.