Was ist mit deinem Gesicht passiert, Sophia?

Sophia Vegas macht kein Geheimnis aus ihrer Vorliebe zu Beauty-Eingriffen. Nun schockiert die 32-Jährige aber mit einem Instagram-Foto ihre Fans.

Sophia Vegas hat schon einige Schönheitsoperationen hinter sich und steht auch dazu. Mehrmals hat sich die 32-Jährige bereits ihre Brüste und Nase richten lassen. Für eine schlankere Taille trennte sie sich sogar von einigen Rippen.Nach der Geburt von Töchterchen Amanda konzentriert sich der Reality-Star wieder vermehrt auf seine Karriere. So teilt Sophia auf Instagram regelmäßig Schnappschüsse und gewährt damit ihren Fans einen tiefen Einblick in ihr Berufs- und Privatleben.Nun hat die Blondine erneut ein Foto während eines Drehs gepostet, das aktuell für viel Gesprächsstoff bei den Fans sorgt. Eigentlich soll sich der Instagram-Post an ihr Styling-Team richten, doch ihre Fans haben nur Augen für Sophias Gesicht.Denn für ihre rund 240.000 Anhänger sieht die 32-Jährige ein wenig verändert aus. "Was ist denn mit deinem Gesicht passiert... ganz aufgedunsen..." ist unter den Kommentaren zu lesen. Hat sich die Ex-Frau von Rotlicht-König Bert Wollersheim etwa ihr Gesicht auffrischen lassen?Ihre Fans scheinen von der Veränderung jedenfalls nicht unbedingt begeistert zu sein. Ganz im Gegenteil! Sophia muss sich auf Instagram gerade einiges anhören. Ein User schreibt gar: "Gesicht... wie bei 40-jährige Frau... du warst so schön Mädel".Erst vor wenigen Wochen hatte sich die US-Auswanderin einer Haar-Transplantation unterzogen. Nach der Beauty-OP können zwar durchaus unangenehme Nebenwirkungen vorkommen, ob dies allerdings der Grund für die optische Veränderung ist, ist nicht bekannt.