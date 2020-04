Was kaufen Sie im Mai als erstes, Herr Stelzer?

Ab 1. Mai dürfen alle Geschäfte öffnen. Wir hatten dazu ein paar Fragen an ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer (der jetzt übrigens eine Schutzmaske im Jeanslook trägt). Das Interview:

Das diesjährige Osterfest verbringen wir nur als Kernfamilie mit unseren zwei Kindern, aber ohne andere Familienangehörige. Normalerweise haben wir sonst immer ein großes Familientreffen. Das schmerzt natürlich, aber es ist notwendig. Denn um unsere Mitmenschen zu schützen und eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, müssen wir auch über die Osterfeiertage die vorgegeben Maßnahmen konsequent einhalten.Ich denke in Österreich herrscht Einigkeit darüber, dass man in Ausnahmesituationen immer mehr Geld in die Hand nehmen wird müssen: Für die Menschen und Betriebe in unserem Land. Für den Schutz unserer Bevölkerung!Die Bundesregierung hat bereits mehrere milliardenschwere Unterstützungspakete verabschiedet. Wir schnüren in Oberösterreich ein eigenes, bedarfsorientiertes Hilfspaket, das für ein engmaschiges Sicherheitsnetz sorgt und in Kürze präsentiert wird. Wir werden alles dafür tun, um Arbeitsplätze zu sichern und die heimischen Betriebe zu stärken.Diese Ausnahmesituation stellt uns in sämtlichen Bereichen vor große Herausforderungen, auch im Bildungssektor. Und ich habe natürlich Verständnis dafür, dass die Schülerinnen und Schüler eine konkrete Perspektive brauchen. Wir wünschen uns alle Klarheit, aber aufgrund der dynamischen Situation ist es sehr schwer, eine seriöse Prognose abzugeben. Ich bin mir sicher, dass hier Lösungen mit Vernunft und Hausverstand gefunden werden.Die Corona-Krise ist neben einer Gesundheits- auch eine Wirtschaftskrise. Aber wir stemmen uns den Folgen mit aller Kraft entgegen. Wir können das auch: Durch unseren Finanzkurs „Chancen schaffen statt Schulden machen" haben wir in Zeiten vorgesorgt, in denen es uns wirtschaftlich gut ging, damit wir für eventuell schwierigere Phasen gerüstet sind. Diese haben wir jetzt und daher werden wir jetzt helfen und unterstützen wo es nur möglich ist. Wie bereits erwähnt schnürt das Land Oberösterreich ein umfassendes Hilfspaket, das auch den Beherbergungs- und Gastrobetrieben durch diese schwierige Zeit helfen wird.Einen schönen Blumenstrauß für meine Frau.