Was macht Football-Star mit Porno-BMW in Wien?

"Heute"-Leser Phillip will am Wiener Gürtel den Football-Star Aaron Rodgers entdeckt haben, wie er mit dem Lenker eines schwarzen BMWs sprach.

Brazzers ist eine der bekanntesten Porno-Webseiten der Welt. Im Januar 2020 waren auf dem Netzwerk rund 9500 Videos enthalten - damit zählt das Unternehmen zu einem der größten Pornografie-Anbieter im Internet.

"Aaron Radgers, der Quarterback der Green Bay Packers, kurvt mit seinem Motorrad am Wiener Gürtel", so Leserreporter Phillip in seiner Nachricht anDabei soll der vermeintliche Footballer mit dem Fahrer eines schwarzen 6er BMWs gesprochen haben. Kurioses Detail: An der Seitenscheibe des Fahrzeug war ein ein Brazzers-Sticker angebracht.Kann das wahr sein? Wohl kaum. Viel wahrscheinlicher ist, dass der Wiener Biker schlichtweg ein Fan des US-Sportlers ist und sich deshalb ein Trikot seines Idols für die Ausfahrt anzog. Auch der Lenker des BMWs dürfte sich mit dem Porno-Pickerl einen kleinen Scherz erlaubt haben.