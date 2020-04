Was sagen Österreicher zur Maskenpflicht?

In Wien wurde der Statue von Johann Nestroy eine Maske umgehängt. Nun müssen wir alle Masken tragen, aber wie geht es uns dabei? "Heute" hat nachgefragt.

Weltweit haben Statuen Masken umgebunden bekommen. In Wien ist es die Statue von Johann Nestroy geworden. Jetzt müssen auch wir Masken tragen. Wir wissen nicht wie lange und wie tief diese Veränderung in unser Leben schneiden wird.Wie geht es uns dabei? Um das herauszufinden, haben wir folgende Fragen an unterschiedliche Menschen gestellt:Was hältst du von der Maskenpflicht? Wie gehst du persönlich damit um? Wo hast du deine Maske her? Wie fühlst du dich, wenn du sie trägst? Die Antworten hätten unterschiedlicher nicht ausfallen können.Ariadne P. (66)PensionistinSusanne P. (35)PsychologinMichael K. (45)WerbefachmannBirgit S. (32)AutorinChristian B. (38)HotelfachmannVanessa A. (33)Ernährungsberaterin