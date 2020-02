Was sich auf deinem PC mit Windows jetzt ändert

Das große November-Update für Windows 10 ist da. Es lässt die Windows-Oberfläche zum Teil komplett neu aussehen. "Heute.at" zeigt, was sich ändert.

Das Windows 10 November 2019 Update ist ab sofort erhältlich. Es bietet Neuerungen vor allem in den Schwerpunkten Sicherheit und Leistung. Zusätzlich wurde der Update-Prozess optimiert und damit schneller gemacht. Außerdem soll es keinen Ärger mehr mit erzwungenen Updates und damit verbundenen Neustarts des Computers geben. Der Nutzer kann nun nämlich ausschließlich selbst bestimmen, wann ein Update gestartet werden soll.Auffälligste Neuerung für den Durchschnittskunden: Der im Startmenü angezeigte Navigationsbereich wird erweitert, wenn der Mauszeiger drüberfährt, um besser zu informieren, wohin ein Klick führt. Hinter den Kulissen gibt es aber ein weiters großes und überaus spannendes Feature: Die Akkulaufzeit wurde verbessert, wovon so gut wie alle Nutzer merklich profitieren dürften.Daneben gibt es noch zahlreiche neue Möglichkeiten durch das Update. Termine lassen sich nun über die Kalenderanzeige in der Taskleiste schneller erstellen, die Benachrichtigungsflut im Action Center lässt sich nun eindämmen und nach Aktualität sortieren und digitale Assistenten von Drittanbietern lassen sich über den Sperrbildschirm per Sprache aktivieren. Zudem können Inhalte auf OneDrive nun im Suchfeld des Datei-Explorers gesucht werden.Um die Installation der neuesten Windows-Version zu starten, gehst du in die Windows Update Einstellungen über "Einstellungen" > "Update & Sicherheit" > "Windows Update" und wählst die Funktion "Nach Updates suchen". Sobald das Update angezeigt wird, wählst du "Herunterladen und jetzt installieren" aus. Sobald der Download abgeschlossen ist, muss das Gerät neu gestartet werden, um den Installationsprozess abzuschließen. Bei Bedarf kann das Update bis zu 35 Tage pausiert werden.