Ein Detail auf diesem Foto sorgt für Rätselraten

Manfred Haimbuchner bedankte sich mit einem Foto auf Facebook bei den FPÖ-Wählern. Ein kleines Detail auf dem Bild sorgt aber für Rätselraten.

FPOÖ-Chef Manfred Haimbuchner hat nach dem desaströsen Wahlergebnis für die FPÖ klare Worte gefunden.Er sagte am Wahlabend gegenüber "Heute", dass man nicht in Regierungsverhandlungen gehen sollte, sondern fix in Opposition.Im Ergebnis sei kein Auftrag für das Mitregieren der FPÖ zu erkennen, so Haimbuchner.Auf Landesebene habe das Ergebnis aber keinerlei Auswirkungen. Die FPÖ will mit der ÖVP das geplante Programm bis zur nächsten Landtagswahl 2021 abarbeiten.Haimbuchner postete am Sonntagabend auch ein Foto auf Facebook.Manche Betrachter machte dabei eine Kleinigkeit stutzig. Grund: Haimbuchner sitzt mit einem Kugelschreiber am Schreibtisch und setzt offenbar gerade zum Schreiben an. Auf einem Tablet. Da könnte neben dem FPÖ-Image nach der Spesen-Affäre schnell auch noch der Bildschirm angekratzt sein…