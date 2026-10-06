i Handy mit WLAN-Symbol pixabay.com Smartphone-Geheimnis gelüftet Was zwei Pfeile am WLAN-Symbol bedeuten Auf Samsung-Handys taucht manchmal ein seltsames WLAN-Symbol mit zwei Pfeilen auf. Diese versteckte Funktion ist praktischer als gedacht. Von Technik Heute 06.10.2026, 22:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Statusleiste am Smartphone zeigt viele kleine Symbole an, deren Bedeutung oft rätselhaft bleibt. Besonders bei Samsung-Galaxy-Handys fällt manchen Nutzern ein ungewöhnliches WLAN-Zeichen auf: Zwei Pfeile, die direkt auf den Punkt im WLAN-Symbol zeigen.

Dabei handelt es sich um das Symbol für Wi-Fi Direct. Diese Funktion ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen zwei Geräten - ganz ohne Router dazwischen.

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Wie es auf chip.de heißt, funktioniert Wi-Fi Direct ähnlich wie Bluetooth, bietet aber eine deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeit. Das macht die Funktion besonders praktisch, wenn große Dateien zwischen Geräten verschickt werden sollen.

So nutzt du Wi-Fi Direct auf deinem Samsung

Die Funktion versteckt sich in den Einstellungen unter "Verbindungen" beziehungsweise in den WLAN-Einstellungen. Wird Wi-Fi Direct geöffnet, sucht das Handy automatisch nach kompatiblen Geräten in der Nähe.

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Nach Auswahl des gewünschten Geräts muss die Verbindung auf der Gegenseite bestätigt werden. Laut Samsung können bis zu vier Geräte gleichzeitig verbunden werden. Wichtig: Beide Geräte müssen Wi-Fi Direct unterstützen und aktiviert haben.