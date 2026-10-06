Was zwei Pfeile am WLAN-Symbol bedeuten

Die Statusleiste am Smartphone zeigt viele kleine Symbole an, deren Bedeutung oft rätselhaft bleibt. Besonders bei Samsung-Galaxy-Handys fällt manchen Nutzern ein ungewöhnliches WLAN-Zeichen auf: Zwei Pfeile, die direkt auf den Punkt im WLAN-Symbol zeigen.
Dabei handelt es sich um das Symbol für Wi-Fi Direct. Diese Funktion ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen zwei Geräten - ganz ohne Router dazwischen.
Wie es auf chip.de heißt, funktioniert Wi-Fi Direct ähnlich wie Bluetooth, bietet aber eine deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeit. Das macht die Funktion besonders praktisch, wenn große Dateien zwischen Geräten verschickt werden sollen.
Die Funktion versteckt sich in den Einstellungen unter "Verbindungen" beziehungsweise in den WLAN-Einstellungen. Wird Wi-Fi Direct geöffnet, sucht das Handy automatisch nach kompatiblen Geräten in der Nähe.
Nach Auswahl des gewünschten Geräts muss die Verbindung auf der Gegenseite bestätigt werden. Laut Samsung können bis zu vier Geräte gleichzeitig verbunden werden. Wichtig: Beide Geräte müssen Wi-Fi Direct unterstützen und aktiviert haben.