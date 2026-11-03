i Toilettenpapierrollen auf blauem Hintergrund pixabay.com Haushalt WC läuft nach? So behebst du das Problem Ein ständig laufendes WC geht ins Geld. Mit wenigen Handgriffen im Spülkasten kannst du das Problem aber meist selbst beheben. Von Technik Heute 03.11.2026, 14:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Plitsch, platsch - kaum wurde gespült, beginnt das Wasserrinnsal erneut. Das nervt nicht nur, sondern belastet auch den Geldbeutel. Bei einem Defekt im Spülkasten verschwinden schnell 10 bis 100 Liter Wasser täglich ungenutzt in der Toilette.

Das Problem lässt sich dabei meist im Spülkasten verorten. Eine häufige Ursache ist ein defektes Füllventil. Wenn der Schwimmer falsch eingestellt ist oder klemmt, kann das Ventil nicht rechtzeitig schließen, wodurch Wasser nachläuft.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch eine undichte Dichtung am Ablaufventil kann schuld sein, berichtet chip.de. Dann sickert Wasser aus dem Spülkasten in die Toilettenschüssel. Kalk ist einer der Hauptgründe für solche Defekte.

So reparierst du den Spülkasten selbst

Zunächst stellst du die Wasserzufuhr ab und entfernst den Deckel des Spülkastens. Nimm den Schwimmer, das Schwimmerventil und die Dichtungen heraus und lege sie geordnet beiseite. Tipp: Mach vorher ein Foto, damit du weißt, wo alles wieder hingehört.

Gib etwas Essig oder Kalkreiniger in den Tank und lass ihn zwei Stunden einwirken. Prüfe dann alle Teile auf Abnutzungen. Poröse Dichtungen oder einen defekten Schwimmer solltest du umgehend ersetzen.

Nach dem Reinigen kannst du die Teile wieder einbauen. Stelle gegebenenfalls die Höhe des Schwimmers neu ein - ist sie zu hoch, läuft ständig Wasser ins Überlaufrohr.

Die Bilder des Tages i ?

Wann du einen Profi brauchst

Besteht das Problem nach all diesen Schritten weiter, solltest du dich an einen Fachmann wenden. Generell ist die Reparatur des Spülkastens deutlich günstiger als die Wasserrechnung, die bei längerem Ignorieren des Problems auf dich zukommt.