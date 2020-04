Bueno singt statt Jackson in ZiB1 "We Are the World"

Österreichs ESC-Sänger für die Welt: Wie einst Michael Jackson singen am Montag Vincent Bueno und Co "We Are the World" in der ZiB1.

"Stay at home" mit mehr als 50 Musikern

"'We Are the World' drückt den Gedanken der Gemeinschaft aus. Gemeinsam meistern wir die Krise, gemeinsam inspirieren wir uns und finden Lösungen, gemeinsam bauen wir wieder auf, was ausgebremst wurde. Es kommt auf jede einzelne und jeden einzelnen an. Auch wenn in diesen Wochen alle zu Hause bleiben müssen: Wie wir – das ORF Radio-Symphonieorchester Wien, die wunderbaren Sängerinnen und Sänger, das Kulturteam von ORF 2 – dieses Projekt allen Schwierigkeiten zum Trotz realisiert haben, hat uns diese Gemeinschaft fühlen lassen."

Cover-Version für Haiti 2010

Als Hilfe für Afrika schrieben 1985 Michael Jackson und Lionel Richie den Song "We Are the World". Mit Bruce Springsteen, Ray Charles, Tina Turner, Bob Dylan, Diana Ross, Bette Midler, Cindy Lauper und mehr als einem Dutzend weiteren Superstars wurde der Song eingespielt. Die Single verkaufte sich über 20 Millionen Mal und gehört zu den kommerziell erfolgreichsten aller Zeiten.Am Montag zeigt die ZiB1 die österreichische "Stay at home"-Version. Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien covert mit rund 50 weiteren Musikern den Welthit mit den vier österreichischen Song-Contest-Künstlern Paenda, Cesar Sampson, Nathan Trent und Vincent Bueno.Die legendären Aufnahmen von 1985 gingen um die Welt: Die größten Musikstars gemeinsam in einem Studio. Das spielt's 2020 nicht mehr. Chefdirigentin Marin Alsop saß in Baltimore, die ESC-Stars in ihren Wohnungen. Jeder nahm seinen eigenen Beitrag auf.Der Song wird auch auf ORFIII im "kulturMontag" ausgestrahlt. Dort gibt es auch das "Making of". Universal Music veröffentlicht den Song unentgeltlich. Die Einkünfte durch Streaming-Einsätze sollen dem Kultur-Katastrophenfonds für Musikschaffende von AKM und austro mechana zugutekommen.RSO-Intendant Christoph Becher"We Are the World" zu für die Katastrophenhilfe zu covern ist keine neue Idee. 2010 spielten 85 Musiker den Song nach dem Erbeben von Haiti unter dem Titel " We Are the Word 25 for Haiti " neu ein. Mit dabei waren Stars wie Justin Bieber, Pink, Barbara Streisand und Miley Cyrus.