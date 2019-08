We Were Promised Jetpacks spielen in Wien

Die schottische Band gastiert am 25. September 2019 im Werk Wien.

Manchmal muss man einfach ganz zurück an den Anfang, um sich selbst wieder zu finden. Das ist etwas, was sich auch die schottische Rockband We Were Promised Jetpacks im Entstehungsprozess ihres vierten Full-Length-Albums "The More I Sleep, The Less I Dream" immer wieder vor Augen führen muss.Nachdem die Musiker 2014 ihre letzten Konzert-Termine zum Album "Unravelling" absolviert hatten, zogen sie sich nach Schottland zurück um mal tief durchzuatmen und den Tour-Alltag hinter sich zu lassen. Auch besetzungstechnisch besannen sie sich auf ihre Ursprünge und die klassische Vier-Mann-Besetzung der Anfangstage und widmeten dem jeweiligen Privatleben wieder mehr Aufmerksamkeit. Es wurde der Plan geboren, erst mit neuem Album wieder auf Tour zu gehen…Und es dauerte tatsächlich bis Anfang 2018, bis man das Gefühl hatte eine ordentliche Sammlung von Liedern beisammen zu haben, die man stolz der Öffentlichkeit präsentieren kann. Inhaltlich spiegelt "The More I Sleep, The Less I Dream" den Reifungsprozess der Band seit den Anfängen mit "These Four Walls" 2009 wider.Mittwoch, 25. September 2019Das Werk, Wien (Spittelauer Lände 12, 1090 Wien)Einlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrSupport: Weakened FriendsMehr Infos zum(lfd)