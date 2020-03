Webcams zeigen: So leer ist es in Oberösterreich

Leer (so soll es auch sein) und auch irgendwie düster (Wetter könnte besser sein) ist es gerade in Oberösterreich. Hier ein paar Webcam-Bilder aus der Heimat.

Kaum Verkehr im Bereich der Donaulände, gähnende Leere am Stadtplatz in Steyr und, uii fein, Schnee in Mondsee.Oberösterreich hält sich am Montagmittag an die Ausgehbeschränkungen, zumindest wenn man nach den Webcam-Bildern des oö. Tourismus geht. Gut, ein wesentlicher Faktor der da reinspielt, könnte auch das Wetter sein.Darüber konnte man sich zuletzt eher weniger beklagen. Vor allem vergangenen Samstag animierten die ersten warmen Sonnenstrahlen die Leute rauszugehen. Das ist grundsätzlich ja erlaubt, allerdings wurden da auch viele zu Ausflügen zum Beispiel ins Salzkammergut verleitet."Da war zu viel los", stellte Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) in einem Mediengespräch fest. Und appelliert an die Menschen, dem Salzkammergut vorerst fernzubleiben.#stayhome