Wechsel an der Spitze der ÖVP-Burgenland

Nach der Wahlschlappe im Burgenland stellt sich die Landes-ÖVP neu auf. Christian Sagartz übernimmt das Amt von Thomas Steiner.

Weitere Personalrochaden

Christian Sagartz übernimmt die Geschicke der ÖVP-Burgenland. Der bisherige Obmann Thomas Steiner stellte sein Amt nach der verlorenen Landtagswahl im Burgenland zur Verfügung. Am Donnerstag bedankte sich der scheidende Landeschef bei seinen Parteikollegen für die Unterstützung während seiner Tätigkeit. Steiner will sich fortan auf seine Tätigkeit als Bürgermeister von Eisenstadt konzentrieren.Seine Nachfolge tritt EU-Mandatar Christian Sagartz an. Er wurde vom Landesparteivorstand der Türkisen einstimmig zum neuen Parteiobmann gewählt. Erst vor Kurzem trat Sagartz sein Mandat in Brüssel an, nachdem Karoline Edtstadler in die Bundesregierung gewechselt war. Der 39-jährige Pöttschinger gab an seine neue Tätigkeit mit seinem EU-Mandat unter einen Hut bringen zu wollen.Die ÖVP dreht auch an anderen Stellschrauben. Markus Ulram, der seit 2011 Bürgermeister der Gemeinde Halbturn ist, wird neuer Klubobmann im Landtag. Außerdem übernimmt der Neutaler Patrik Fazekas (29) die Landesgeschäftsführung von Christoph Wolf, der ebenfalls den Hut nehmen muss.Steiner und Wolf hatten ihrer Funktionen erst 2015 nach der Landtagswahl übernommen. Es gelang ihnen nicht die ÖVP, die damals aus der Landesregierung geflogen ist, wieder in eine Koalition zu bringen.