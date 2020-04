WEGA fasst 42-Jährigen nach mehrfacher Fahrerflucht

Ein 42-jähriger Wiener verursachte am späten Samstagabend zwei Unfälle in Leopoldstadt und Margareten mit zwei Verletzten. Beide Male floh er anschließend vom Unfallort. Dann versteckte er sich.

Nach einer geradezu gemeingefährlichen Unfallfahrt quer durch Wien konnte ein 42-Jähriger am späten Freitagabend von der Spezialeinheit WEGA in Wien-Favoriten festgenommen werden.Der Autolenker hatte zunächst, die Nordbahnstraße in Richtung Praterstern entlangfahrend, an der Kreuzung mit der Rebhahngasse ein Fahrzeug gerammt, das ordnungsgemäß bei Rot anhielt. Der 42-Jährige setzte zurück und rammte das Auto abermals, bevor er in die Taborstraße flüchtete. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein.Im Bereich der Kreuzung Siebenbrunnengasse und Margaretengürtel verursachte der 42-Jährige einen weiteren Unfall. Er fuhr bei Rot in den Kreuzungsbereich ein und rammte zwei Fahrzeuge, welche die Kreuzung in gerader Richtung übersetzen wollten.Der 42-Jährige flüchtete erneut vom Unfallort und versteckte sich anschließend in einer Wohnung im Bereich der Favoritenstraße. Dort wurde der Mann schließlich von Einsatzkräften der WEGA festgenommen.Insgesamt wurden durch die Unfälle zwei Personen verletzt. Der Mann dürfte laut Polizei durch Suchtmittel oder Medikamente beeinträchtigt gewesen sein. Der 42-jährige österreichische Staatsbürger wurde straf- sowie verwaltungsrechtlich mehrfach angezeigt, seinen Führerschein ist er los.