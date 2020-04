WEGA stürmt Wohnhaus und nimmt Mann fest

Die Wiener Polizei wurde am Dienstag wegen einer gefährlichen Drohung alarmiert. Ein Mann wurde anschließend vorläufig festgenommen.

Am Dienstagmittag rief ein Unbekannter den Notruf der Polizei, weil ein Mann einer Person mit dem Umbringen gedroht haben soll. Die Spezialeinheit WEGA rückte sofort aus und bereitete sich auf der Zugriff in der Hegergasse (Landstraße) vor."Bei dem Einsatz wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen", so Polizeisprecher Daniel Fürst gegenüber. Die Hintergründe sind bislang noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen.