Vor 1 h WEGA und Cobra nahmen falschen Polizisten fest

(Symbolbild) Die Spezialeinheiten WEGA und Cobra rückten zur Festnahme des falschen Polizisten aus. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Ein 41-Jähriger in einer polizeiähnlichen Uniform drohte einem Bankkunden in Wien-Döbling mit der Festnahme und tätschelte dabei seine Pistole.