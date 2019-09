Wegen Aktivisten mehr Polizei bei Sprengung

Die Ankündigung von Radaktivisten den Westring zu "stoppen" sorgte nun bei der Sprengung zu dem Projekt für mehr Polizeipräsenz.

Vor der Sprengung gab es eine Besprechung der Bauleitung mit der Polizei.

Jene Radaktivisten, die einen "illegalen" Radweg auf die Nibelungenbrücke gemalt haben, kündigten auf Twitter an, denWestring und die Ostautobahn stoppen zu wollen ("Heute" berichtete ).Diese Ankündigung sorgte deshalb am Mittwoch, dass die Linzer Polizei ganz besonders aufmerksam war. Es stehen nämlich Sprengungen für die Brücke des Westrings der Asfinag auf dem Programm."Wir haben deshalb die mobile Eingreifgruppe eingeschaltet. Diese ist zwar nicht vor Ort, aber sollte es zu Zwischenfällen kommen, ist sie bereit", so Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter.Bis 10.30 sollten die Sprengungen abgeschlossen sein.