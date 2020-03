27.03.2020 9:45 Wegen Corona: Diebe per Video-Konferenz verurteilt

Die beiden Männer wurden am Landesgericht in Linz verurteilt, im Gebäude allerdings waren sie nicht. Bild: Justiz.gv.at

In Linz wurden nun zwei Männer wegen Diebstahl verurteilt. Die beiden waren allerdings selbst nicht am Landesgericht in Linz anwesend.